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Регион
Опубликовано 7 апреля 2022, 05:13
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Минобороны показало движение техники по переправе через реку Северский Донец

Украинские военные три недели не давали военнослужащим РФ переправить на другой берег горючее и боеприпасы, обстреливая мост в том числе запрещёнными фосфорными бомбами.

Движение техники ВС РФ по переправе через реку Северский Донец. Видео © Telegram-канал "RT на русском" / Минобороны РФ

Министерство обороны России показало кадры передвижения военной техники по понтонному мосту через реку Северский Донец. Бои за эту территорию шли в течение трёх недель.

Украинские военные не давали возможности военнослужащим РФ переправить на другой берег технику, горючее и боеприпасы, обстреливая мост. Использовалось при этом запрещённое оружие, в том числе фосфорные бомбы.

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А ранее Минобороны РФ показало видео применения ракет "Оникс" на Украине. Береговой ракетный комплекс "Бастион" с побережья Чёрного моря поразил наземные цели противника.

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Кадр из видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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