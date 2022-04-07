Минобороны показало движение техники по переправе через реку Северский Донец

Украинские военные три недели не давали военнослужащим РФ переправить на другой берег горючее и боеприпасы, обстреливая мост в том числе запрещёнными фосфорными бомбами.

Движение техники ВС РФ по переправе через реку Северский Донец. Видео © Telegram-канал "RT на русском" / Минобороны РФ

Министерство обороны России показало кадры передвижения военной техники по понтонному мосту через реку Северский Донец. Бои за эту территорию шли в течение трёх недель.

Украинские военные не давали возможности военнослужащим РФ переправить на другой берег технику, горючее и боеприпасы, обстреливая мост. Использовалось при этом запрещённое оружие, в том числе фосфорные бомбы.