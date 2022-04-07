Минобороны показало движение техники по переправе через реку Северский Донец
Украинские военные три недели не давали военнослужащим РФ переправить на другой берег горючее и боеприпасы, обстреливая мост в том числе запрещёнными фосфорными бомбами.
Движение техники ВС РФ по переправе через реку Северский Донец. Видео © Telegram-канал "RT на русском" / Минобороны РФ
Министерство обороны России показало кадры передвижения военной техники по понтонному мосту через реку Северский Донец. Бои за эту территорию шли в течение трёх недель.
Украинские военные не давали возможности военнослужащим РФ переправить на другой берег технику, горючее и боеприпасы, обстреливая мост. Использовалось при этом запрещённое оружие, в том числе фосфорные бомбы.
А ранее Минобороны РФ показало видео применения ракет "Оникс" на Украине. Береговой ракетный комплекс "Бастион" с побережья Чёрного моря поразил наземные цели противника.
Кадр из видео Минобороны РФ