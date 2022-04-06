Минобороны РФ показало видео применения ракет "Оникс" на Украине
Береговой ракетный комплекс "Бастион" с побережья Чёрного моря поразил наземные цели противника.
Применение ракет "Оникс" на Украине. Видео © Минобороны РФ
Береговой ракетный комплекс "Бастион" выполнил пуск двух ракет "Оникс" по наземным целям на территории Украины. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.
"Расчёт берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья Чёрного моря выполнил пуск двух высокоточных ракет "Оникс" по назначенным наземным целям на территории Украины", — говорится в сообщении.
"Бастион" — это береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой П-800 "Оникс". С 2022 года планируется перевооружение комплексов новыми гиперзвуковыми ракетами "Циркон", при этом дальность действия возрастёт до 1–1,5 тысячи километров.
А ранее российские военные показали кадры уничтожения очередного украинского "Байрактара" расчётом ЗРК "Тор". По мнению командира ракетного комплекса Сергея Пачёпки, этот беспилотник перехвален. За время спецоперации офицер ликвидировал семь таких БПЛА.
Минобороны РФ