Минобороны РФ показало видео применения ракет "Оникс" на Украине

Береговой ракетный комплекс "Бастион" с побережья Чёрного моря поразил наземные цели противника.

Применение ракет "Оникс" на Украине. Видео © Минобороны РФ

Береговой ракетный комплекс "Бастион" выполнил пуск двух ракет "Оникс" по наземным целям на территории Украины. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

"Расчёт берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья Чёрного моря выполнил пуск двух высокоточных ракет "Оникс" по назначенным наземным целям на территории Украины", — говорится в сообщении.

"Бастион" — это береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой П-800 "Оникс". С 2022 года планируется перевооружение комплексов новыми гиперзвуковыми ракетами "Циркон", при этом дальность действия возрастёт до 1–1,5 тысячи километров.