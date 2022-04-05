МО РФ показало кадры уничтожения украинского "Байрактара" расчётом ЗРК "Тор"

По мнению командира ракетного комплекса Сергея Пачёпки, этот беспилотник перехвален. За время спецоперации офицер ликвидировал семь таких БПЛА.

Кадры уничтожения беспилотного летательного аппарата "Байрактар" украинских националистов. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны России показало кадры уничтожения беспилотного летательного аппарата "Байрактар" украинских националистов. Он был поражён расчётом тактического зенитного ракетного комплекса "Тор".

Командир расчёта Сергей Пачёпка в ходе "Операции Z" выполняет задачи по контролю воздушного пространства. Он рассказал, что "Тор" является самым современным и универсальным, он способен сбить любые летательные аппараты. За время проведения спецоперации было обнаружено 20 воздушных целей. С помощью расчёта ЗРК "Тор" все они были уничтожены. В их числе — семь беспилотников "Байрактар".

"Во время спецоперации на Украине мной было совершено 20 пусков. 11 беспилотных летательных аппаратов различного типа, семь из которых — перехваленный "Байрактар". Именно эта машина прикрывает наши вооружённые силы от авиации и беспилотных летательных аппаратов", — рассказал Пачёпка.