Cumhuriyet: Цель спецоперации России — прорыв осады, устроенной США и НАТО

Авторы статьи рекомендуют рассматривать происходящее с учётом американской стратегии окружения, чтобы не оказаться в ловушке бессодержательной и аполитичной "антивоенщины".

Главной задачей специальной военной операции на Украине является прорыв осады России, которую США организовали с запада и юга с помощью НАТО. Такое мнение высказали турецкие эксперты в статье, опубликованной изданием Cumhuriyet.

"США пытались окружить Россию с запада и юга: начиная с Балтийского региона, спускаясь из Восточной Европы к западному Причерноморью, оттуда — по Чёрному морю через Грузию на Кавказ. Предполагалось, что при формировании определённых условий эта линия достигнет Казахстана и Центральной Азии", — считают эксперты.

Авторы материала призвали читателей рассматривать спецоперацию на Украине с учётом американской стратегии окружения. В ином случае есть вероятность оказаться в ловушке бессодержательной и аполитичной "антивоенщины", говорится в материале.