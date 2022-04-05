Cumhuriyet: Цель спецоперации России — прорыв осады, устроенной США и НАТО
Авторы статьи рекомендуют рассматривать происходящее с учётом американской стратегии окружения, чтобы не оказаться в ловушке бессодержательной и аполитичной "антивоенщины".
Главной задачей специальной военной операции на Украине является прорыв осады России, которую США организовали с запада и юга с помощью НАТО. Такое мнение высказали турецкие эксперты в статье, опубликованной изданием Cumhuriyet.
"США пытались окружить Россию с запада и юга: начиная с Балтийского региона, спускаясь из Восточной Европы к западному Причерноморью, оттуда — по Чёрному морю через Грузию на Кавказ. Предполагалось, что при формировании определённых условий эта линия достигнет Казахстана и Центральной Азии", — считают эксперты.
Авторы материала призвали читателей рассматривать спецоперацию на Украине с учётом американской стратегии окружения. В ином случае есть вероятность оказаться в ловушке бессодержательной и аполитичной "антивоенщины", говорится в материале.
Ранее телекомпания CNN сообщила, что США в марте тайно испытали гиперзвуковую ракету, чтобы не допустить эскалации с Россией. Тестовый запуск был осуществлён с бомбардировщика Б-52 накануне визита президента США Джо Байдена в Европу.