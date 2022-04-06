Секретный смысл: о чём рассказали буквы Z и V на военных картах Точные причины появления знаков Z и V на российской военной технике держатся в секрете. Военные хранят молчание, а эксперты до сих пор гадают об их предназначении. Но есть подсказки. 37257 37257 Обложка © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Операция на Украине — карта и версия НАТО

Поздно вечером 4 апреля в США, как гром среди ясного неба, грянула сенсация. В прямом эфире телеканала CNN экс-командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк заявил, что главная цель российских войск — выйти к Днепру. Так, по словам Кларка, Российская армия сможет отрезать основную группировку украинской армии от любых каналов подпитки вооружением и снабжением. По мнению Кларка, перегруппировка российских сил позволит войскам РФ выйти на важнейшие стратегические направления и ликвидировать оставшиеся части и соединения ВСУ. Какие именно части могут попасться в ловушку Российской армии, Кларк не уточняет, но из рассекреченных документов Минобороны России известно, что именно им изначально отводилась роль главного наступательного клина в сорванной операции по захвату Донбасса.

Кларк отметил, что предотвратить окружение сложно, назвав положение украинской армии "чрезвычайно тяжёлым". По его словам, ВСУ практически полностью лишены тяжёлого вооружения, авиации, логистических маршрутов, топлива и всего необходимого, чтобы помешать Российской армии окружить 50-тысячную (по некоторым данным, 60-тысячную) группировку ВСУ в Донбассе.

Украина [сейчас] испытывает острый дефицит в танках, мобильной артиллерии, им нужно топливо, им нужен ремонт. Решить эти проблемы самостоятельно они не могут Уэсли Кларк Экс-командующий силами НАТО в Европе

Почему Российская армия медленно продвигается по территории Украины

Если взглянуть на карту и оценить динамику "Операции Z" после 30 марта, когда в Минобороны России сообщили о начале плановой перегруппировки войск на киевском и черниговском направлениях, то можно обнаружить скрытые знаки и понять, для чего армия ДНР при поддержке российской авиации других родов войск стремительно продвинулась к Мариуполю и взяла его в кольцо.

Карта "Операции Z" на Украине посмотреть

Во-первых, это один из ключевых промышленных центров, с помощью которого ДНР будет развиваться после того, как "Операция Z" будет завершена, а все задачи — выполнены. Во-вторых, Мариуполь — один из ключевых городов на территории ДНР, который многие годы был оккупирован украинской армией и батальонами неонацистов, несколько тысяч которых всё ещё находятся в окружении. Освобождение города — один из важнейших этапов специальной военной операции.

Что значит Z и V на военной технике Армии России

В военном ведомстве хранят молчание относительно знаков Z и V на военной технике, однако в официальных каналах ведомства уже несколько раз публиковали фотографии с этими буквами. Позднее в официальном телеграм-канале Минобороны появлялись видео с названием "Задача будет выполнена", поэтому некоторые эксперты пришли к выводу, что Z и V на военной технике — это начальные буквы слов из этого предложения. Однако у этих букв может быть другое значение.

Комментируя передислокацию российских войск, представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков не рассказывал о деталях перегруппировки, отметив лишь, что на киевском и черниговском направлениях все основные задачи были выполнены.

Целью перегруппировки Российских вооружённых сил является активизация действий на приоритетных направлениях и прежде всего завершение операции по полному освобождению Донбасса Игорь Конашенков Официальный представитель Минобороны России

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что первый этап "Операции Z" уже завершён. Однако завершающая фаза, если судить по данным в открытых источниках, тоже может быть разбита на несколько этапов. После того как практически вся логистическая система ВСУ, включая склады с боеприпасами и топливом, была разрушена авиаударами Российской армии и крылатыми ракетами, украинская армия оказалась практически обездвижена. Применение ракет "Калибр", комплексов "Бастион" и гиперзвуковых ракет "Кинжал" с одновременным продвижением войск в заданные районы позволило парализовать оборону ВСУ не только в центральной части страны, но и отрезать любые маршруты снабжения группировки в Донбассе.

Официальные планы Минобороны, само собой, публикуются уже по итогам продвижения войск, однако окружение Мариуполя, бросок на Бердянск, Херсон, Мелитополь и активность военной авиации ВКС привели к тому, что силы ВСУ оказались дезорганизованы практически по всей стране, включая самые западные регионы, а основные части украинской армии на маршрутах движения были либо уничтожены, либо сдались в плен, не оказывая сопротивления.

Безвыходность положения начали понимать и подразделения, засевшие в Мариуполе. 4 апреля в городе капитулировали основные силы 503-го отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины, удерживавшие металлургический завод длительное время. Если сопоставить произошедшие события с заявлениями о перегруппировке, то вырисовывается следующая картина.

Варианты развития "Операции Z". Инфографика © LIFE

Техника с буквой Z в основном принимала участие в освобождении значительной части территории Донецкой и Луганской республик и активно продвигается к "крышке Донбасского котла" — Славянску и Краматорску, после чего начнётся подготовка к выходу на административные границы республик.

Техника с буквой V активно лишала ВСУ возможности перебросить подкрепление к Мариуполю, одновременно уничтожив все основные объекты ВМС Украины в этом районе, включая Бердянск, Очаков и другие, а также действовала в центральной части страны.

После того как все задачи на этих направлениях будут выполнены, направления движения групп Z и V могут соединиться для перегруппировки войск и продолжения операции по освобождению территории Донбасса.

Когда закончится операция на Украине

Точных сроков разгрома группировки ВСУ в Донбассе никто не называет, поскольку слишком много предстоит сделать. Однако подготовительная часть, которую министр обороны России Сергей Шойгу назвал первой фазой "Операции Z", прошла блестяще: крупные группировки противника удалось нейтрализовать так же, как пожарные борются с огнём, — их локализовали, рассекли и сковали. С помощью авиации и ракетного оружия были уничтожены хранилища с топливом и склады с вооружением, и теперь у ВСУ сразу несколько проблем.

У ВСУ и нацбатов, особенно в Донбассе, всё меньше боеприпасов. Пример сдавшегося в Мариуполе 503-го отдельного батальона морской пехоты показывает, что воевать голыми руками никто не будет.

Лишённая топлива армия оказалась в том же положении, что и фельдмаршал Паулюс под Сталинградом: если танки нечем заправлять, то и боевая эффективность этих машин практически равна нулю. Вкупе со снарядным голоданием такие машины больше походят на недвижимость. Отступить обратно к своим хотя бы до Днепра ВСУ не могут — трасса Донецк – Павлоград "простреливается", а в районе может находиться российская авиация.

Исправной техники у ВСУ с каждым днём всё меньше. Критическое положение украинской армии привело к тому, что часть бронетехники для восполнения потерь, включая БМП и танки Т-72М1, поставила Чехия. Этих запасов катастрофически мало, а доставить технику в Донбасс невозможно: железнодорожного сообщения с группировкой ВСУ, которая со дня на день попадёт в окружение, у Киева нет, автомобильное сообщение также нарушено.

В шахматах патовым считается положение, при котором один из игроков не может сделать ход, не подставив под удар своего короля. Украинская армия сейчас как раз в таком положении: каждый ход оборачивается чудовищными потерями и массовой сдачей в плен. Российская армия тем временем перегруппировывается, чтобы довершить разгром ВСУ и заколотить последний гвоздь в крышку гроба донбасской группировки. Как армия будет действовать дальше — покажет время.

Фото © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency Что означают Z и V на военной технике? 0 Направления удара Тактические знаки Систему опознавания "свой-чужой" Просто знаки, чтобы всех запутать

Авторы Сергей Андреев