Секретный смысл: о чём рассказали буквы Z и V на военных картах
Точные причины появления знаков Z и V на российской военной технике держатся в секрете. Военные хранят молчание, а эксперты до сих пор гадают об их предназначении. Но есть подсказки.
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Операция на Украине — карта и версия НАТО
Поздно вечером 4 апреля в США, как гром среди ясного неба, грянула сенсация. В прямом эфире телеканала CNN экс-командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк заявил, что главная цель российских войск — выйти к Днепру. Так, по словам Кларка, Российская армия сможет отрезать основную группировку украинской армии от любых каналов подпитки вооружением и снабжением. По мнению Кларка, перегруппировка российских сил позволит войскам РФ выйти на важнейшие стратегические направления и ликвидировать оставшиеся части и соединения ВСУ. Какие именно части могут попасться в ловушку Российской армии, Кларк не уточняет, но из рассекреченных документов Минобороны России известно, что именно им изначально отводилась роль главного наступательного клина в сорванной операции по захвату Донбасса.
Кларк отметил, что предотвратить окружение сложно, назвав положение украинской армии "чрезвычайно тяжёлым". По его словам, ВСУ практически полностью лишены тяжёлого вооружения, авиации, логистических маршрутов, топлива и всего необходимого, чтобы помешать Российской армии окружить 50-тысячную (по некоторым данным, 60-тысячную) группировку ВСУ в Донбассе.
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Почему Российская армия медленно продвигается по территории Украины
Если взглянуть на карту и оценить динамику "Операции Z" после 30 марта, когда в Минобороны России сообщили о начале плановой перегруппировки войск на киевском и черниговском направлениях, то можно обнаружить скрытые знаки и понять, для чего армия ДНР при поддержке российской авиации других родов войск стремительно продвинулась к Мариуполю и взяла его в кольцо.
Во-первых, это один из ключевых промышленных центров, с помощью которого ДНР будет развиваться после того, как "Операция Z" будет завершена, а все задачи — выполнены. Во-вторых, Мариуполь — один из ключевых городов на территории ДНР, который многие годы был оккупирован украинской армией и батальонами неонацистов, несколько тысяч которых всё ещё находятся в окружении. Освобождение города — один из важнейших этапов специальной военной операции.
Что значит Z и V на военной технике Армии России
В военном ведомстве хранят молчание относительно знаков Z и V на военной технике, однако в официальных каналах ведомства уже несколько раз публиковали фотографии с этими буквами. Позднее в официальном телеграм-канале Минобороны появлялись видео с названием "Задача будет выполнена", поэтому некоторые эксперты пришли к выводу, что Z и V на военной технике — это начальные буквы слов из этого предложения. Однако у этих букв может быть другое значение.
Комментируя передислокацию российских войск, представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков не рассказывал о деталях перегруппировки, отметив лишь, что на киевском и черниговском направлениях все основные задачи были выполнены.
Целью перегруппировки Российских вооружённых сил является активизация действий на приоритетных направлениях и прежде всего завершение операции по полному освобождению Донбасса
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что первый этап "Операции Z" уже завершён. Однако завершающая фаза, если судить по данным в открытых источниках, тоже может быть разбита на несколько этапов. После того как практически вся логистическая система ВСУ, включая склады с боеприпасами и топливом, была разрушена авиаударами Российской армии и крылатыми ракетами, украинская армия оказалась практически обездвижена. Применение ракет "Калибр", комплексов "Бастион" и гиперзвуковых ракет "Кинжал" с одновременным продвижением войск в заданные районы позволило парализовать оборону ВСУ не только в центральной части страны, но и отрезать любые маршруты снабжения группировки в Донбассе.
Официальные планы Минобороны, само собой, публикуются уже по итогам продвижения войск, однако окружение Мариуполя, бросок на Бердянск, Херсон, Мелитополь и активность военной авиации ВКС привели к тому, что силы ВСУ оказались дезорганизованы практически по всей стране, включая самые западные регионы, а основные части украинской армии на маршрутах движения были либо уничтожены, либо сдались в плен, не оказывая сопротивления.
Безвыходность положения начали понимать и подразделения, засевшие в Мариуполе. 4 апреля в городе капитулировали основные силы 503-го отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины, удерживавшие металлургический завод длительное время. Если сопоставить произошедшие события с заявлениями о перегруппировке, то вырисовывается следующая картина.
Варианты развития "Операции Z". Инфографика © LIFE
- Техника с буквой Z в основном принимала участие в освобождении значительной части территории Донецкой и Луганской республик и активно продвигается к "крышке Донбасского котла" — Славянску и Краматорску, после чего начнётся подготовка к выходу на административные границы республик.
- Техника с буквой V активно лишала ВСУ возможности перебросить подкрепление к Мариуполю, одновременно уничтожив все основные объекты ВМС Украины в этом районе, включая Бердянск, Очаков и другие, а также действовала в центральной части страны.
После того как все задачи на этих направлениях будут выполнены, направления движения групп Z и V могут соединиться для перегруппировки войск и продолжения операции по освобождению территории Донбасса.
Когда закончится операция на Украине
Точных сроков разгрома группировки ВСУ в Донбассе никто не называет, поскольку слишком много предстоит сделать. Однако подготовительная часть, которую министр обороны России Сергей Шойгу назвал первой фазой "Операции Z", прошла блестяще: крупные группировки противника удалось нейтрализовать так же, как пожарные борются с огнём, — их локализовали, рассекли и сковали. С помощью авиации и ракетного оружия были уничтожены хранилища с топливом и склады с вооружением, и теперь у ВСУ сразу несколько проблем.
- У ВСУ и нацбатов, особенно в Донбассе, всё меньше боеприпасов. Пример сдавшегося в Мариуполе 503-го отдельного батальона морской пехоты показывает, что воевать голыми руками никто не будет.
- Лишённая топлива армия оказалась в том же положении, что и фельдмаршал Паулюс под Сталинградом: если танки нечем заправлять, то и боевая эффективность этих машин практически равна нулю. Вкупе со снарядным голоданием такие машины больше походят на недвижимость. Отступить обратно к своим хотя бы до Днепра ВСУ не могут — трасса Донецк – Павлоград "простреливается", а в районе может находиться российская авиация.
- Исправной техники у ВСУ с каждым днём всё меньше. Критическое положение украинской армии привело к тому, что часть бронетехники для восполнения потерь, включая БМП и танки Т-72М1, поставила Чехия. Этих запасов катастрофически мало, а доставить технику в Донбасс невозможно: железнодорожного сообщения с группировкой ВСУ, которая со дня на день попадёт в окружение, у Киева нет, автомобильное сообщение также нарушено.
В шахматах патовым считается положение, при котором один из игроков не может сделать ход, не подставив под удар своего короля. Украинская армия сейчас как раз в таком положении: каждый ход оборачивается чудовищными потерями и массовой сдачей в плен. Российская армия тем временем перегруппировывается, чтобы довершить разгром ВСУ и заколотить последний гвоздь в крышку гроба донбасской группировки. Как армия будет действовать дальше — покажет время.
Что означают Z и V на военной технике?