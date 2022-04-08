Песков: Россия убеждена именно в агрессивном, а не оборонительном характере НАТО
По словам представителя Кремля, любое расширение деятельности Североатлантического альянса не способствует дополнительной безопасности и стабильности в мире.
Кремль убеждён именно в агрессивном, а не оборонительном характере НАТО. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы убеждены и сохраняем нашу убеждённость в агрессивном характере этого альянса. Это не оборонительный альянс. Любое расширение деятельности этого альянса, его влияния не несут дополнительной безопасности и стабильности", — сказал он.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе намерены расширить поддержку Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины. По его словам, речь идёт об укреплении обороноспособности этих стран, чтобы убедиться в их возможности защитить себя.