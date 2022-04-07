Столтенберг: Страны НАТО должны не допустить выхода конфликта за пределы Украины

Генсек альянса отметил, что военное противостояние может длиться даже годы, поэтому блок исключает отправку своих военнослужащих в Незалежную.

Страны НАТО сфокусированы на том, чтобы не допустить выхода конфликта на Украине за пределы страны. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД блока.

"Безусловно, чем дольше война продолжается, [тем больше] будет риск эскалации за пределы Украины. И это именно то, на чём сфокусировано НАТО, — не допустить этой эскалации", — сказал он.

Причём военное противостояние, считает генсек, может длиться "недели, месяцы и, возможно, годы". По словам Столтенберга, по этой причине Североатлантический альянс исключает отправку своих военнослужащих в Незалежную. При этом союзные государства будут активно поставлять на украинскую территорию оружие.