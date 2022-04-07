Банки, инвестиции и энергетика: Лидеры G7 анонсировали усиление санкций против России

Страны "Большой семёрки" продолжат отключать российские банки от глобальной финансовой системы, но есть и другие ограничения.

Страны "Большой семёрки" (G7) расширят санкции в отношении физических и юридических лиц, поддерживающих политику Кремля на Украине. Об этом говорится в заявлении лидеров стран – членов организации, распространённом в четверг. В документе говорится, что G7 усилит кампанию против представителей элит и членов их семей, которые поддерживают президента России Владимира Путина в вопросе проведения спецоперации на Украине.

"В соответствии с нашей правовой базой мы будем применять санкции к дополнительным физическим и юридическим лицам", — говорится в документе.

"Большая семёрка" будет и дальше применять меры по отключению российских банков от мировой финансовой системы, а также намерена запретить все инвестиции в России в том числе в энергетический сектор, расширив экспортные и импортные ограничения. Кроме того, страны G7 намерены ускорить процесс отказа от российского угля и сокращения зависимости от нефти.

Дополнительные санкции хотят ввести и против оборонно-промышленного комплекса России.

"Мы введём дополнительные санкции против оборонного сектора России, чтобы подорвать и ослабить боевые возможности Вооружённых сил РФ", — указано в заявлении.