Банки, инвестиции и энергетика: Лидеры G7 анонсировали усиление санкций против России
Страны "Большой семёрки" продолжат отключать российские банки от глобальной финансовой системы, но есть и другие ограничения.
Страны "Большой семёрки" (G7) расширят санкции в отношении физических и юридических лиц, поддерживающих политику Кремля на Украине. Об этом говорится в заявлении лидеров стран – членов организации, распространённом в четверг. В документе говорится, что G7 усилит кампанию против представителей элит и членов их семей, которые поддерживают президента России Владимира Путина в вопросе проведения спецоперации на Украине.
"В соответствии с нашей правовой базой мы будем применять санкции к дополнительным физическим и юридическим лицам", — говорится в документе.
"Большая семёрка" будет и дальше применять меры по отключению российских банков от мировой финансовой системы, а также намерена запретить все инвестиции в России в том числе в энергетический сектор, расширив экспортные и импортные ограничения. Кроме того, страны G7 намерены ускорить процесс отказа от российского угля и сокращения зависимости от нефти.
Дополнительные санкции хотят ввести и против оборонно-промышленного комплекса России.
"Мы введём дополнительные санкции против оборонного сектора России, чтобы подорвать и ослабить боевые возможности Вооружённых сил РФ", — указано в заявлении.
G7 — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. C 1997 по 2014 год членом объединения, которое тогда носило название "Большая восьмёрка", была и Россия. Членство нашей страны в организации прекратилось после крымского референдума. Страны – члены "Семёрки" заняли в этом вопросе проукраинскую позицию. Ранее они договорились продолжать военную и финансовую поддержку официального Киева и усилить давление на Россию с помощью введения дополнительных ограничительных мер.