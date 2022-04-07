Страны G7 договорились продолжать военную и финансовую поддержку Украины

При этом страны "Большой семёрки" выразили готовность поддерживать и усиливать давление на Россию с помощью введения дополнительных ограничительных мер.

Страны "Большой семёрки" (G7) продолжат оказывать военную и финансовую помощь Украине. Об этом сказано в заявлении глав МИД G7.

"Мы подчёркиваем нашу непоколебимую поддержку Украины в пределах её международно признанных границ и выражаем готовность оказывать дальнейшую помощь, в том числе военной техникой и финансовыми средствами", — сказано в тексте документа.

При этом страны-участницы выразили готовность поддерживать и усиливать давление на Россию с помощью введения дополнительных ограничительных мер. Работать они намерены вместе, чтобы пресечь любые попытки обойти санкции или помочь Москве иным способом.