Страны G7 договорились продолжать военную и финансовую поддержку Украины
При этом страны "Большой семёрки" выразили готовность поддерживать и усиливать давление на Россию с помощью введения дополнительных ограничительных мер.
Страны "Большой семёрки" (G7) продолжат оказывать военную и финансовую помощь Украине. Об этом сказано в заявлении глав МИД G7.
"Мы подчёркиваем нашу непоколебимую поддержку Украины в пределах её международно признанных границ и выражаем готовность оказывать дальнейшую помощь, в том числе военной техникой и финансовыми средствами", — сказано в тексте документа.
При этом страны-участницы выразили готовность поддерживать и усиливать давление на Россию с помощью введения дополнительных ограничительных мер. Работать они намерены вместе, чтобы пресечь любые попытки обойти санкции или помочь Москве иным способом.
Ранее Reuters сообщил, что ЕС отложит введение запрета на импорт российского угля до середины августа. По данным источника агентства, давление на Евросоюз оказала Германия, которая и настояла на отсрочке вступления в силу этой меры, вошедшей в одобренный пятый пакет санкций.
Twitter / G7 GER