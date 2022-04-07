Боррель: Главы МИД Евросоюза 11 апреля обсудят нефтяное эмбарго против России
По словам верховного представителя ЕС, отказ от импорта российской нефти не входит в пятый пакет ограничений, который может быть принят уже в ближайшие дни.
Министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят нефтяное эмбарго против России в понедельник, 11 апреля. Такое заявление по прибытии на встречу глав МИД НАТО сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Нефтяное эмбарго не входит в нынешний пакет санкций, но министры рассмотрят его в понедельник", — сказал он.
Верховный представитель ЕС также выразил надежду, что новый пакет рестрикций против РФ получится принять сегодня или завтра.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что эмбарго на российский газ не обсуждается и неизвестно, будет ли. По его словам, если запрет на поставки энергоресурсов из России будет предложен на общих основаниях ЕС, Италия поддержит эту инициативу.
Twitter / Josep Borrell Fontelles