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Опубликовано 7 апреля 2022, 06:45

Боррель: Главы МИД Евросоюза 11 апреля обсудят нефтяное эмбарго против России

По словам верховного представителя ЕС, отказ от импорта российской нефти не входит в пятый пакет ограничений, который может быть принят уже в ближайшие дни.

Министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят нефтяное эмбарго против России в понедельник, 11 апреля. Такое заявление по прибытии на встречу глав МИД НАТО сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Нефтяное эмбарго не входит в нынешний пакет санкций, но министры рассмотрят его в понедельник", — сказал он.

Верховный представитель ЕС также выразил надежду, что новый пакет рестрикций против РФ получится принять сегодня или завтра.

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Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что эмбарго на российский газ не обсуждается и неизвестно, будет ли. По его словам, если запрет на поставки энергоресурсов из России будет предложен на общих основаниях ЕС, Италия поддержит эту инициативу.

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Twitter / Josep Borrell Fontelles

Евгения Колесникова
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