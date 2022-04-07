Боррель: Главы МИД Евросоюза 11 апреля обсудят нефтяное эмбарго против России

По словам верховного представителя ЕС, отказ от импорта российской нефти не входит в пятый пакет ограничений, который может быть принят уже в ближайшие дни.

Министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят нефтяное эмбарго против России в понедельник, 11 апреля. Такое заявление по прибытии на встречу глав МИД НАТО сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Нефтяное эмбарго не входит в нынешний пакет санкций, но министры рассмотрят его в понедельник", — сказал он.

Верховный представитель ЕС также выразил надежду, что новый пакет рестрикций против РФ получится принять сегодня или завтра.