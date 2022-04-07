Лавров: В новом проекте соглашения Киев отходит от стамбульских договорённостей

По словам главы МИД, подобная недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Украины, её линию на затягивание и даже подрыв переговоров.

Сергей Лавров — о представленном Украиной проекте соглашений с РФ. Видео © МИД РФ

6 апреля Украина представила переговорной группе свой проект соглашений с РФ, однако в нём налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Так, в этом варианте документа отсутствует констатация того, что гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Также Киев предлагает обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече президентов стран и проводить военные учения на Украине "с согласия большинства стран-гарантов", а не всех, как гласили стамбульские договорённости.

"Наверняка на следующем этапе украинская сторона попросит вывести войска и будет нагромождать всё новые и новые предварительные условия. Этот замысел понятен, он неприемлем", — отметил глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что после переговоров в Стамбуле ВС РФ в качестве жеста доброй воли и в ответ на "ростки реализма в украинской позиции" провели деэскалацию на киевском и черниговском направлениях.

"В ответ — провокация в Буче, которой тут же воспользовался Запад для объявлений новой порции санкций, а также зверства по отношению к росвоеннопленным со стороны украинских неонацистов", — добавил министр.