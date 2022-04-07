На Украине демонтировали памятник Александру Пушкину

Это делается с целью проведения мероприятий дерусификации в связи с "военной агрессией России" против Незалежной.

В Мукачеве Закарпатской области Украины демонтировали памятник-бюст русскому поэту Александру Пушкину. Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета, сообщает пресс-служба городского совета Мукачева в соцсетях.

"В Мукачеве избавляются от российско-имперского прошлого", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также была снята мемориальная табличка с местной школы. Коммунальному предприятию было поручено обеспечить хранение данной символики российского прошлого. По сообщениям пресс-службы, это делается с целью проведения мероприятий дерусификации в связи с "военной агрессией России против Украины".