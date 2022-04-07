На Украине демонтировали памятник Александру Пушкину
Демонтирование памятника Пушкину. Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Мукачiвська мiська рада
Это делается с целью проведения мероприятий дерусификации в связи с "военной агрессией России" против Незалежной.
В Мукачеве Закарпатской области Украины демонтировали памятник-бюст русскому поэту Александру Пушкину. Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета, сообщает пресс-служба городского совета Мукачева в соцсетях.
"В Мукачеве избавляются от российско-имперского прошлого", — говорится в сообщении.
Отмечается, что также была снята мемориальная табличка с местной школы. Коммунальному предприятию было поручено обеспечить хранение данной символики российского прошлого. По сообщениям пресс-службы, это делается с целью проведения мероприятий дерусификации в связи с "военной агрессией России против Украины".
Ранее пленный разведчик ВСУ рассказал об антироссийской пропаганде среди украинских военных. Так, утверждается, что главный враг Незалежной — это Россия. Кроме того, многие в армии пристрастны к алкоголю. А 30% военнослужащих принимают психотропные вещества.