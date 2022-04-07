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Регион
Опубликовано 7 апреля 2022, 07:19
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Пленный разведчик ВСУ рассказал об антироссийской пропаганде среди украинских военных

Так, утверждается, что главный враг Незалежной — это Россия. Кроме того, многие в армии пристрастны к алкоголю. А процентов 30% военнослужащих принимают психотропные вещества.

Пленный разведчик ВСУ рассказал об антироссийской пропаганде в украинской армии. Видео © Telegram / shot_shot

Разведчик ВСУ, сдавшийся в плен Армии России, рассказал об антироссийской пропаганде среди украинских военнослужащих. Так, по его словам, волонтёры от партии "Свобода" раздавали фотографии Степана Бандеры.

"Пропаганда как таковая есть. Нам говорят, что главный враг Украины — это Россия", — сказал военный в беседе с телеграм-каналом SHOT.

На вопрос журналиста про фотографию Бандеры, найденную у него, пленный рассказал, что приезжали волонтёры от политической партии "Свобода" и раздавали такие карточки. Мужчина также отметил, что в его группе очень много молодых военнослужащих, большинство из которых пришли воевать из-за денег, а не моральных побуждений. Кроме того, многие в украинской армии пристрастны к алкоголю.

"Многие в армии бухают, где-то процентов 60, наверное, точно. Такие заядлые в этом плане. И ещё очень многие, процентов 30, знаете, принимают какие-то психотропные там вещества, любят таким заниматься", — отметил разведчик ВСУ.

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Кадр из видео shot_shot

Евгения Колесникова
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