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Регион
Опубликовано 7 апреля 2022, 07:00
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Народная милиция ДНР: Украинские военные подожгли свой корабль в порту Мариуполя

Удар по судну "Донбасс" в порту Мариуполя. Фото © телеграм-канал Народной милиции ДНР

Удар по судну "Донбасс" в порту Мариуполя. Фото © телеграм-канал Народной милиции ДНР

В ведомстве не исключили, что сделано это было для дискредитации российских военнослужащих. Сейчас на этом судне, а также на стоящем там турецком корабле продолжается пожар.

Украинские военные подожгли корабль управления "Донбасс" в порту Мариуполя. Об этом говорится в сообщении Народной милиции ДНР в телеграм-канале.

Указываетcя, что националисты продолжают целенаправленное уничтожение находящихся в мариупольском порту судов. В ведомстве напомнили, что сначала был осуществлён поджог турецкого судна "Азбург", действующего под доминиканским флагом.

"Умельцами 83 ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) и националистами "Азова" осуществлён поджог корабля управления "Донбасс", — говорится в записи.

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Сейчас на борту обоих судов продолжается пожар, наблюдается задымление. В народной милиции не исключили, что сделано это было для дискредитации российских военных.

А ранее военкор Александр Сладков показал кадры, как украинские морпехи сдавались в плен в Мариуполе. По его словам, 12 часов подряд, находясь на нейтральной территории, они принимали группы сдающихся военнослужащих Незалежной.

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Артур Лапсаков
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