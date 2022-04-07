Народная милиция ДНР: Украинские военные подожгли свой корабль в порту Мариуполя

В ведомстве не исключили, что сделано это было для дискредитации российских военнослужащих. Сейчас на этом судне, а также на стоящем там турецком корабле продолжается пожар.

Украинские военные подожгли корабль управления "Донбасс" в порту Мариуполя. Об этом говорится в сообщении Народной милиции ДНР в телеграм-канале.

Указываетcя, что националисты продолжают целенаправленное уничтожение находящихся в мариупольском порту судов. В ведомстве напомнили, что сначала был осуществлён поджог турецкого судна "Азбург", действующего под доминиканским флагом.

"Умельцами 83 ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) и националистами "Азова" осуществлён поджог корабля управления "Донбасс", — говорится в записи.

Сейчас на борту обоих судов продолжается пожар, наблюдается задымление. В народной милиции не исключили, что сделано это было для дискредитации российских военных.