Басурин: Операция по освобождению Мариуполя подходит к концу

Замначальника управления Народной милиции ДНР отметил, что на данный момент есть некоторые проблемы с промзоной, но в скором времени они будут решены.

Спецоперация по освобождению Мариуполя уже подходит к завершению. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Там, в принципе, подходит к завершению спецоперация по зачистке данного города, есть проблемы, это связано с промзоной, но они будут в любом случае решены", — сказал он в эфире Первого канала.