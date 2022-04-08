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Регион
Опубликовано 8 апреля 2022, 12:08
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Басурин: Операция по освобождению Мариуполя подходит к концу

Замначальника управления Народной милиции ДНР отметил, что на данный момент есть некоторые проблемы с промзоной, но в скором времени они будут решены.

Спецоперация по освобождению Мариуполя уже подходит к завершению. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Там, в принципе, подходит к завершению спецоперация по зачистке данного города, есть проблемы, это связано с промзоной, но они будут в любом случае решены", — сказал он в эфире Первого канала.

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А ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь уже освобождён на 98%. Он также рассказал об отдельно укреплённых укрытиях бандеровцев, включая завод "Азовсталь", который они переоборудовали в настоящую крепость.


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ТАСС / Михаил Терещенко

Наталья Исакова
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