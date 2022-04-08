Минобороны: Дивизион ВСУ нанёс удар "Точкой-У" по Краматорску со стороны Доброполья

По данным ведомства, украинские военнослужащие преследовали цель сорвать массовую эвакуацию жителей города, чтобы использовать их в качестве "живого щита".

Удар тактической ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске был нанесён ракетным дивизионом ВСУ со стороны населённого пункта Доброполье в 45 километрах юго-западнее города. Об этом сообщает Минобороны России.

"По уточнённым данным, удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесён ракетным дивизионом украинских вооружённых сил из района населённого пункта Доброполье в 45 километрах юго-западнее города", — говорится в сообщении.