Минобороны: Дивизион ВСУ нанёс удар "Точкой-У" по Краматорску со стороны Доброполья
Жертвы ракетного удара по Краматорску. Фото © Telegram / ШТАБ ТерО ДНР
По данным ведомства, украинские военнослужащие преследовали цель сорвать массовую эвакуацию жителей города, чтобы использовать их в качестве "живого щита".
Удар тактической ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске был нанесён ракетным дивизионом ВСУ со стороны населённого пункта Доброполье в 45 километрах юго-западнее города. Об этом сообщает Минобороны России.
"По уточнённым данным, удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесён ракетным дивизионом украинских вооружённых сил из района населённого пункта Доброполье в 45 километрах юго-западнее города", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, украинские военнослужащие преследовали цель сорвать массовую эвакуацию жителей города, чтобы использовать их в качестве "живого щита" для обороны позиций ВСУ, что было им свойственно в других городах Украины.
Напомним, ранее сегодня Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар "Точкой-У" по городу Краматорску. Как сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, обломки упали в районе железнодорожного вокзала, где проходила эвакуация местного населения. В Сети появились страшные кадры с места трагедии, на них видно, что погибли и пострадали десятки человек. Как позже сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в результате атаки погибло около 30 человек, ранения получили около 100.