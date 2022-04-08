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Регион
Опубликовано 8 апреля 2022, 08:43
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Украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску

Упавшие обломки "Точки-У" рядом с ж/д вокзалом в Краматорске. Фото © Telegram-канал ШТАБ ТерО ДНР

Упавшие обломки "Точки-У" рядом с ж/д вокзалом в Краматорске. Фото © Telegram-канал ШТАБ ТерО ДНР

Точной информации о погибших пока нет, однако, судя по кадрам с места событий, жертвами атаки стали несколько человек.

Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар "Точкой-У" по городу Краматорску. Как сообщает штаб территориальной обороны ДНР, обломки упали в районе железнодорожного вокзала, где проходит эвакуация местного населения.

"Обломки ракеты ТРК "Точка-У" упали в непосредственной близости с вокзалом", — сказано в записи в телеграм-канале.

  • Жертвы ракетного удара по Краматорску. Фото © Telegram-канал ШТАБ ТерО ДНР
    Жертвы ракетного удара по Краматорску. Фото © Telegram-канал ШТАБ ТерО ДНР
  • Упавшие обломки "Точки-У" рядом с ж/д вокзалом в Краматорске. Фото © Telegram-канал ШТАБ ТерО ДНР
    Упавшие обломки "Точки-У" рядом с ж/д вокзалом в Краматорске. Фото © Telegram-канал ШТАБ ТерО ДНР
  • Упавшие обломки "Точки-У" рядом с ж/д вокзалом в Краматорске. Фото © Telegram-канал ШТАБ ТерО ДНР
    Упавшие обломки "Точки-У" рядом с ж/д вокзалом в Краматорске. Фото © Telegram-канал ШТАБ ТерО ДНР

Жертвы ракетного удара по Краматорску. Фото © Telegram-канал ШТАБ ТерО ДНР

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Точной информации о погибших пока нет, однако, судя по кадрам с места событий, жертвами удара стали несколько человек.

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СК установил причастных к обстрелу Донецка ракетой "Точка-У"

Ранее Лайф рассказывал, что СК РФ возбудил уголовное дело против украинских силовиков, обстреливавших ДНР и ЛНР. Удары из крупнокалиберного артиллерийского вооружения наносились 4 и 5 апреля, уточнили в ведомстве. В результате мирные жители получили минно-взрывные повреждения, их доставили в больницы.

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Артур Лапсаков
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