Украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску

Точной информации о погибших пока нет, однако, судя по кадрам с места событий, жертвами атаки стали несколько человек.

Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар "Точкой-У" по городу Краматорску. Как сообщает штаб территориальной обороны ДНР, обломки упали в районе железнодорожного вокзала, где проходит эвакуация местного населения.

"Обломки ракеты ТРК "Точка-У" упали в непосредственной близости с вокзалом", — сказано в записи в телеграм-канале.







Точной информации о погибших пока нет, однако, судя по кадрам с места событий, жертвами удара стали несколько человек.