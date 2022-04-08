Украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску
Упавшие обломки "Точки-У" рядом с ж/д вокзалом в Краматорске. Фото © Telegram-канал ШТАБ ТерО ДНР
Точной информации о погибших пока нет, однако, судя по кадрам с места событий, жертвами атаки стали несколько человек.
Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар "Точкой-У" по городу Краматорску. Как сообщает штаб территориальной обороны ДНР, обломки упали в районе железнодорожного вокзала, где проходит эвакуация местного населения.
"Обломки ракеты ТРК "Точка-У" упали в непосредственной близости с вокзалом", — сказано в записи в телеграм-канале.
Точной информации о погибших пока нет, однако, судя по кадрам с места событий, жертвами удара стали несколько человек.
Ранее Лайф рассказывал, что СК РФ возбудил уголовное дело против украинских силовиков, обстреливавших ДНР и ЛНР. Удары из крупнокалиберного артиллерийского вооружения наносились 4 и 5 апреля, уточнили в ведомстве. В результате мирные жители получили минно-взрывные повреждения, их доставили в больницы.