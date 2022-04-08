СК возбудил уголовное дело против украинских силовиков, обстреливавших ДНР и ЛНР

Удары из крупнокалиберного артиллерийского вооружения наносились 4 и 5 апреля, уточнили в ведомстве. В результате мирные жители получили минно-взрывные повреждения, их доставили в больницы.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении военнослужащих 54-й Отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (батальон "Айдар") за неоднократные обстрелы населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 и протоколы к ней запрещают посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность лиц, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях", — указали в СК.

Несмотря на это, 4 и 5 апреля с подконтрольной батальону территории неоднократно вёлся обстрел из крупнокалиберного артиллерийского вооружения. В результате минно-взрывные телесные повреждения получили местные жители. В центральную городскую клиническую больницу № 1 в Донецке были доставлены пострадавшие 1946, 1949 и 1976 года рождения, а также несовершеннолетняя девушка 2009 года рождения. В Первомайскую центральную районную больницу доставили женщину 1954 года рождения. Врачи констатировали у неё осколочное ранение нижних конечностей.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению.