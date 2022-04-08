Более 600 тонн гуманитарной помощи доставили военные РФ жителям Изюма Харьковской области

Этот груз местные ожидали в течение нескольких дней. Сейчас они находятся без связи, света, тепла и продуктов. А из-за обстрелов ВСУ люди вынуждены укрываться и прятаться в подвалах.

Российские военные доставили более 600 тонн гумпомощи жителям Изюма Харьковской области. Видео © Минобороны РФ

Российские военнослужащие доставили на грузовых автомобилях нуждающимся жителям города Изюма Харьковской области и его окрестностей более 600 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

"Местные жители, находясь без связи, света, тепла и продуктов первой необходимости, несколько дней ожидали данную гумпомощь", — отмечается в сообщении.

В первую очередь гумпомощь получили семьи с детьми. Военные передали предметы первой необходимости и продуктовые наборы, за что получили благодарность от местных жителей. Отмечается, что из-за обстрелов со стороны ВСУ и националистических батальонов людям приходится прятаться в подвалах, бомбоубежищах и самодельных укрытиях.

Одна из местных жительниц рассказала, что сидит в подвале уже больше месяца, а место выбрала такое, потому что страшно. Другая женщина поделилась, как однажды пришла домой, но увидела, что там побывали мародёры.

"Детские игрушки, всё... Ну, там, конечно, не для слабонервных", — отметила она.