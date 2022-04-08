ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 апреля 2022, 07:03

Более 600 тонн гуманитарной помощи доставили военные РФ жителям Изюма Харьковской области

Этот груз местные ожидали в течение нескольких дней. Сейчас они находятся без связи, света, тепла и продуктов. А из-за обстрелов ВСУ люди вынуждены укрываться и прятаться в подвалах.

Российские военные доставили более 600 тонн гумпомощи жителям Изюма Харьковской области. Видео © Минобороны РФ

Российские военнослужащие доставили на грузовых автомобилях нуждающимся жителям города Изюма Харьковской области и его окрестностей более 600 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

"Местные жители, находясь без связи, света, тепла и продуктов первой необходимости, несколько дней ожидали данную гумпомощь", — отмечается в сообщении.

В первую очередь гумпомощь получили семьи с детьми. Военные передали предметы первой необходимости и продуктовые наборы, за что получили благодарность от местных жителей. Отмечается, что из-за обстрелов со стороны ВСУ и националистических батальонов людям приходится прятаться в подвалах, бомбоубежищах и самодельных укрытиях.

Одна из местных жительниц рассказала, что сидит в подвале уже больше месяца, а место выбрала такое, потому что страшно. Другая женщина поделилась, как однажды пришла домой, но увидела, что там побывали мародёры.

Минобороны РФ показало кадры уничтожения артиллерийского орудийного расчёта ВСУ
Минобороны РФ показало кадры уничтожения артиллерийского орудийного расчёта ВСУ

"Детские игрушки, всё... Ну, там, конечно, не для слабонервных", — отметила она.

Ранее Минобороны сообщило, что из Херсонской области в Крым эвакуировано ещё 188 человек. По данным ведомства, среди них иностранцы, в том числе граждане стран как ближнего зарубежья, так и дальнего — Египта, Ливии, Сирии.

BannerImage

Кадр из видео Минобороны РФ

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • гумпомощь
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar