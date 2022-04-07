ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 апреля 2022, 18:07
6177

Минобороны РФ показало кадры уничтожения артиллерийского орудийного расчёта ВСУ

Удары осуществлялись высокоточным ракетным вооружением с беспилотного летательного аппарата. На кадрах видно точное попадание по военным объектам.

Уничтожение артиллерийского орудийного расчёта ВСУ ракетным ударом с беспилотника. Видео © Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения артиллерийского орудийного расчёта ВСУ. Также ВС РФ поразили буксирующий 152-мм гаубицу военный большегрузный автомобиль, сообщили в министерстве.

"Артиллерийское орудие с расчётом было уничтожено ракетным ударом беспилотного летательного аппарата", — уточнили в военном ведомстве.

Российские военные уничтожили четыре базы хранения ГСМ в Николаеве, Запорожье, Харькове и Чугуеве
Российские военные уничтожили четыре базы хранения ГСМ в Николаеве, Запорожье, Харькове и Чугуеве

Ранее Лайф сообщал, что войска РФ уничтожили скопления военной техники ВСУ под Житомиром. Кроме того, за сутки оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 42 военных объекта Украины, среди которых два полевых склада боеприпасов и две установки РСЗО.

BannerImage

Минобороны России

Ирина Мусина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar