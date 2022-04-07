Минобороны РФ показало кадры уничтожения артиллерийского орудийного расчёта ВСУ
Удары осуществлялись высокоточным ракетным вооружением с беспилотного летательного аппарата. На кадрах видно точное попадание по военным объектам.
Уничтожение артиллерийского орудийного расчёта ВСУ ракетным ударом с беспилотника. Видео © Минобороны РФ
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения артиллерийского орудийного расчёта ВСУ. Также ВС РФ поразили буксирующий 152-мм гаубицу военный большегрузный автомобиль, сообщили в министерстве.
"Артиллерийское орудие с расчётом было уничтожено ракетным ударом беспилотного летательного аппарата", — уточнили в военном ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что войска РФ уничтожили скопления военной техники ВСУ под Житомиром. Кроме того, за сутки оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 42 военных объекта Украины, среди которых два полевых склада боеприпасов и две установки РСЗО.
Минобороны России