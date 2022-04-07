Минобороны РФ показало кадры уничтожения артиллерийского орудийного расчёта ВСУ

Удары осуществлялись высокоточным ракетным вооружением с беспилотного летательного аппарата. На кадрах видно точное попадание по военным объектам.

"Артиллерийское орудие с расчётом было уничтожено ракетным ударом беспилотного летательного аппарата", — уточнили в военном ведомстве.

Российские военные уничтожили четыре базы хранения ГСМ в Николаеве, Запорожье, Харькове и Чугуеве

Российские военные уничтожили четыре базы хранения ГСМ в Николаеве, Запорожье, Харькове и Чугуеве

Ранее Лайф сообщал, что войска РФ уничтожили скопления военной техники ВСУ под Житомиром. Кроме того, за сутки оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 42 военных объекта Украины, среди которых два полевых склада боеприпасов и две установки РСЗО.