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Регион
Опубликовано 7 апреля 2022, 17:03
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Войска РФ уничтожили скопления военной техники ВСУ под Житомиром

Кроме того, за сутки оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 42 военных объекта Украины, среди которых два полевых склада боеприпасов и две установки РСЗО.

Вооружённые силы РФ высокоточными ракетами уничтожили скопление военной техники ВСУ на железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга.

"Вооружённые силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесён удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области", — сказал он.

По словам Конашенкова, таким образом были уничтожены резервы, предназначенные для переброски группировке украинских войск в Донбассе. Кроме того, за сутки оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 42 военных объекта Украины. Среди них два полевых склада боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, а также 12 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

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Ранее Минобороны рассказало о новых подвигах военных РФ в ходе "Операции Z" на Украине. В ведомстве отметили в том числе героизм Ивана Юртаева, который под огнём защитил бронетехникой товарищей. Его машину подбили, сам он получил контузию, но смог спасти раненого наводчика.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Григорий Воронцов
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