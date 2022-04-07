Войска РФ уничтожили скопления военной техники ВСУ под Житомиром

Кроме того, за сутки оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 42 военных объекта Украины, среди которых два полевых склада боеприпасов и две установки РСЗО.

Вооружённые силы РФ высокоточными ракетами уничтожили скопление военной техники ВСУ на железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга.

"Вооружённые силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесён удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области", — сказал он.

По словам Конашенкова, таким образом были уничтожены резервы, предназначенные для переброски группировке украинских войск в Донбассе. Кроме того, за сутки оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 42 военных объекта Украины. Среди них два полевых склада боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, а также 12 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.