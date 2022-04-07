Песков назвал события в Буче хорошо спланированной инсинуацией

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия обладает свидетельствами местных жителей, которые сообщают о жестоких преступлениях и пытках со стороны украинских националистических батальонов.

События в Буче являются "хорошо спланированной инсинуацией", российские войска не имеют никакого отношения к произошедшему, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вся ситуация в Буче — это хорошо спланированная инсинуация. Мы видели тела бедных людей, они не являются жертвами российских военнослужащих", — заявил представитель Кремля в эфире британского телеканала Sky News.

Песков напомнил, что Москва заинтересована в расследовании всех возможных преступлений на Украине. При этом он указал, что РФ обладает свидетельствами людей из Бучи и Мариуполя, которые сообщают о жестоких преступлениях со стороны украинских националистических батальонов, в том числе о пытках.

Ранее пресс-секретарь президента РФ призвал провести независимое расследование инсценировки в Буче. Он напомнил расследования, где Россия не была представлена, и заявил о необходимости избежать такой ситуации.