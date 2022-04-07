Песков назвал события в Буче хорошо спланированной инсинуацией
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия обладает свидетельствами местных жителей, которые сообщают о жестоких преступлениях и пытках со стороны украинских националистических батальонов.
События в Буче являются "хорошо спланированной инсинуацией", российские войска не имеют никакого отношения к произошедшему, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вся ситуация в Буче — это хорошо спланированная инсинуация. Мы видели тела бедных людей, они не являются жертвами российских военнослужащих", — заявил представитель Кремля в эфире британского телеканала Sky News.
Песков напомнил, что Москва заинтересована в расследовании всех возможных преступлений на Украине. При этом он указал, что РФ обладает свидетельствами людей из Бучи и Мариуполя, которые сообщают о жестоких преступлениях со стороны украинских националистических батальонов, в том числе о пытках.
Ранее пресс-секретарь президента РФ призвал провести независимое расследование инсценировки в Буче. Он напомнил расследования, где Россия не была представлена, и заявил о необходимости избежать такой ситуации.
Напомним, Киев обвинил Россию в массовых убийствах жителей города Бучи, но Министерство обороны РФ опровергло эти заявления. Кроме того, советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. 4 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя привёл СМИ эти и другие факты в доказательство постановочного характера событий в Буче.
ТАСС / Михаил Метцель