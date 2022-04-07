Американский военный аналитик Риттер обвинил ВСУ в убийстве мирных жителей Бучи

По словам эксперта, украинские каратели стреляли в людей на улицах, стучались в двери к "коллаборационистам" и убивали их, проводили "сафари", чтобы зачистить город от людей, сотрудничавших с ВС РФ.

Гражданское население в городе Буче под Киевом погибло от рук солдат Вооружённых сил Украины, заявил во время вебинара по событиям вокруг Незалежной американский военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.

"У них было налажено что-то вроде бартера: они обменивали свои сухпайки на продукты. Жители Бучи давали им яйца, молоко, сыр, а россияне отдавали свои сухпайки, муку, соль, сахар, мясо. Затем русские ушли. Все, кто были вовлечены в подобное взаимодействие с русскими, теперь рассматривались как коллаборационисты", — сказал он, описывая дружеские взаимоотношения российских солдат и жителей города.

При этом в ВСУ заявили, что, "если вы сотрудничаете с русскими, вы умрёте", отметил Риттер. Он добавил, что владеет видеозаписью, на которой высокопоставленный политический представитель призвал жителей Бучи оставаться дома в связи с проводимой национальной полицией "чисткой". По словам военного аналитика, украинские каратели стреляли в людей на улицах, стучались в двери к "коллаборационистам" и убивали их.

"У нас есть видеозапись, где украинская полиция, а именно группа "Азов", гордо заявляет, что направляется на сафари. Название украинского специального полицейского подразделения, которое вошло в Бучу, было "Сафари", — сообщил Риттер.

По словам эксперта, такая "чистка" подразумевает под собой именно убийство, а не задержание. А после этого украинские бойцы ходят по городу и снимают трупы, обвиняя в этом русских, заявил Риттер. Специалист отметил, что тела на видео выглядят не как пролежавшие несколько дней с того момента, как российские войска покинули Бучу, а как только что убитые.