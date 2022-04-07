Экс-глава МВД Украины предрёк стране распад после завершения "Операции Z"

Отделившиеся от Незалежной регионы сами будут решать своё будущее, либо оставшись независимыми, либо став частью другой страны, добавил Виталий Захарченко.

После завершения проводимой Россией "Операции Z" Украина может прекратить существование как одна целая страна. Об этом заявил бывший глава МВД Незалежной Виталий Захарченко.

Как он заметил в интервью телеканалу "360", опыт образования народных республик всё больше набирает обороты, сейчас создаётся администрация в Херсоне и Харьковской области.

"Я думаю, что со временем эти территории пойдут просто по накатанному для этих областей. Думаю, что они будут объявлять о своей независимости", — сказал Захарченко.