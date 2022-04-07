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Регион
Опубликовано 6 апреля 2022, 21:19
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Псаки заявила, что США не планируют отправлять войска на Украину

Представитель Белого дома уверяет, что позиция американских властей по данному вопросу не изменилась.

Американские власти по-прежнему не намерены отправлять войска на территорию Украины. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Нет никакого намерения посылать войска на Украину и начинать войну с Россией", — отметила она во время брифинга.

Байден объяснил свои слова про отправку американских военных на Украину
Байден объяснил свои слова про отправку американских военных на Украину

Псаки подтвердила, что позиция американских властей по данному вопросу осталась неизменной. Так официальный представитель Белого дома прокомментировала недавнее заявление президента США Джо Байдена, который, выступая на встрече с представителями национальных профсоюзов 6 апреля, заявил, что "если ему предстоит отправиться на войну, то он отправится на неё вместе с ними".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ни один участник альянса не поддержит отправку войск на Украину. Он отметил, что Североатлантический альянс будет искать другие способы нанести ущерб России, включая экономические рестрикции.

Байден заявил, что конфликт на Украине далёк от завершения
Байден заявил, что конфликт на Украине далёк от завершения
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Pixabay

Иван Косицын
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