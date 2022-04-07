Псаки заявила, что США не планируют отправлять войска на Украину

Представитель Белого дома уверяет, что позиция американских властей по данному вопросу не изменилась.

Американские власти по-прежнему не намерены отправлять войска на территорию Украины. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Нет никакого намерения посылать войска на Украину и начинать войну с Россией", — отметила она во время брифинга.

Псаки подтвердила, что позиция американских властей по данному вопросу осталась неизменной. Так официальный представитель Белого дома прокомментировала недавнее заявление президента США Джо Байдена, который, выступая на встрече с представителями национальных профсоюзов 6 апреля, заявил, что "если ему предстоит отправиться на войну, то он отправится на неё вместе с ними".