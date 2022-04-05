Столтенберг заявил, что ни одна страна НАТО не поддержит отправку войск на Украину

Генсек отметил, что Североатлантический альянс будет изучать, что ещё можно сделать, чтобы нанести ущерб России, включая санкции.

Ни одна страна НАТО не поддержит отправку войск на территорию Незалежной. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед встречей глав МИД альянса в Брюсселе, одной из основных тем которой станет ситуация на Украине.