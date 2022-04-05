Столтенберг заявил, что ни одна страна НАТО не поддержит отправку войск на Украину
Генсек отметил, что Североатлантический альянс будет изучать, что ещё можно сделать, чтобы нанести ущерб России, включая санкции.
Ни одна страна НАТО не поддержит отправку войск на территорию Незалежной. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед встречей глав МИД альянса в Брюсселе, одной из основных тем которой станет ситуация на Украине.
"Мы изучим, что ещё можем сделать, чтобы нанести ущерб России, включая санкции, но я ожидаю, что ни одна страна НАТО не поддержит отправку войск НАТО на Украину", — сказал Столтенберг на пресс-конференции.
Ранее Столтенберг заявлял, что по итогам саммита глав государств и правительств стран – членов альянса подтверждено решение не разворачивать войска на Украине, поскольку это приведёт к полномасштабному конфликту с Россией. Так генсек альянса отреагировал на предложение Польши направить в Незалежную миротворческую миссию.
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