Лукашенко: Введение миротворцев НАТО на Украину чревато третьей мировой войной

Он обратил внимание на то, что "очумевшие эти поляки" уже пригласили из-за океана президента США Джо Байдена и убеждают в необходимости создания вспомогательных войск для Киева.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что предложение Польши направить на Украину западные миротворческие силы чревато третьей мировой войной, сообщает БелТА.

Белорусский лидер на встрече со спортивными чиновниками обратил внимание на то, что "очумевшие эти поляки" уже пригласили из-за океана президента США Джо Байдена и убеждают в необходимости создания "миротворческих сил тысяч сто" с целью введения войск через Львов на Украину.

"Вы понимаете, что это третья мировая война? И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими?" — сказал президент Белоруссии.