Ночью на здании посольства США в Москве появилась проекция в поддержку Сербии

Послание к жителям бывшей Югославии завершается переделанной известной поговоркой, которая в оригинале переводится как "Нас с русскими 200 миллионов".

Послание в поддержку бывших жителей Югославии. Видео © SHOT

Прошлой ночью накануне 23-й годовщины со дня, когда Североатлантический альянс начал бомбить Югославию, на здании американского посольства в Москве появилась световая проекция в поддержку населения, подвергшегося атаке.

"24.03.1999. 78 дней. Никогда не забудем. Никогда не простим. Больше не допустим", — гласила надпись на здании.

В послании напомнили, что именно 78 дней длились натовские бомбардировки. В конце обращения на фасаде посольства появились флаги двух стран и фраза: "Нас с сербами 200 миллионов". Это переделанная известная сербская поговорка, которая в оригинале переводится как "Нас с русскими 200 миллионов".