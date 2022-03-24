Ночью на здании посольства США в Москве появилась проекция в поддержку Сербии
Послание к жителям бывшей Югославии завершается переделанной известной поговоркой, которая в оригинале переводится как "Нас с русскими 200 миллионов".
Послание в поддержку бывших жителей Югославии. Видео © SHOT
Прошлой ночью накануне 23-й годовщины со дня, когда Североатлантический альянс начал бомбить Югославию, на здании американского посольства в Москве появилась световая проекция в поддержку населения, подвергшегося атаке.
"24.03.1999. 78 дней. Никогда не забудем. Никогда не простим. Больше не допустим", — гласила надпись на здании.
В послании напомнили, что именно 78 дней длились натовские бомбардировки. В конце обращения на фасаде посольства появились флаги двух стран и фраза: "Нас с сербами 200 миллионов". Это переделанная известная сербская поговорка, которая в оригинале переводится как "Нас с русскими 200 миллионов".
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала экс-госсекретаря США Олбрайт идеологом бомбардировок Белграда. По её словам, в актив бывшей главы американского Госдепа вписаны не только преступления по отношению к сербам.