Столтенберг: НАТО не будет направлять войска на Украину во избежание войны с РФ

"Мы несём ответственность за то, чтобы этот конфликт [на Украине] не перерос в войну между НАТО и Россией. Вот почему я ясно дал понять, что мы не будем размещать наши войска на Украине, потому что единственный способ сделать это — быть готовым к участию в полномасштабном конфликте с Россией", — заявил Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам саммита в ответ на вопрос о предложении Польши направить на Украину миротворческую миссию.