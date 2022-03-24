Столтенберг: НАТО не будет направлять войска на Украину во избежание войны с РФ
Так, генсек альянса отреагировал на предложение Польши направить в Незалежную миротворческую миссию.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что по итогам саммита глав государств и правительств стран – членов альянса подтверждено решение не разворачивать войска на Украине, поскольку это приведёт к полномасштабному конфликту с Россией.
"Мы несём ответственность за то, чтобы этот конфликт [на Украине] не перерос в войну между НАТО и Россией. Вот почему я ясно дал понять, что мы не будем размещать наши войска на Украине, потому что единственный способ сделать это — быть готовым к участию в полномасштабном конфликте с Россией", — заявил Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам саммита в ответ на вопрос о предложении Польши направить на Украину миротворческую миссию.
Напомним, что идея о вооружённых миротворцах альянса в Незалежной принадлежит вице-премьеру Польши Ярославу Качиньскому. Он озвучил её во время визита в Киев 16 марта. По словам политика, эта группировка должна "служить миру", причём должна быть "защищена соответствующими силами, вооружёнными силами".
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