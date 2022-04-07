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Регион
Опубликовано 7 апреля 2022, 18:00
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Мэр Мариуполя заявил о гибели около 5 тысяч мирных жителей в городе

При этом, по словам градоначальника, населённый пункт покинули около 250 тысяч человек, но около 300 тысяч ещё остаются.

Около пяти тысяч мирных жителей Мариуполя погибли в результате боёв и обстрелов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на нового мэра города Константина Иващенко.

"Порядка пяти тысяч человек", — сказал он, отвечая на вопрос о жертвах среди мирного населения.

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Иващенко отметил, что город покинули около 250 тысяч жителей. При этом, по его словам, порядка 300 тысяч ещё остаются в городе.

Ранее Иващенко заявил, что около 50–60 тысяч местных жителей находятся в подвалах. Кроме того, в городе сейчас нет электричества, не работает канализация. Также проводится строительная экспертиза, которая определит сроки восстановления населённого пункта.

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Getty Images / Leon Klein / Anadolu Agency

Варвара Романова
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