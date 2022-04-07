Мэр Мариуполя заявил о гибели около 5 тысяч мирных жителей в городе

При этом, по словам градоначальника, населённый пункт покинули около 250 тысяч человек, но около 300 тысяч ещё остаются.

Около пяти тысяч мирных жителей Мариуполя погибли в результате боёв и обстрелов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на нового мэра города Константина Иващенко.

"Порядка пяти тысяч человек", — сказал он, отвечая на вопрос о жертвах среди мирного населения.

Иващенко отметил, что город покинули около 250 тысяч жителей. При этом, по его словам, порядка 300 тысяч ещё остаются в городе.