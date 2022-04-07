Мэр Мариуполя заявил о гибели около 5 тысяч мирных жителей в городе
При этом, по словам градоначальника, населённый пункт покинули около 250 тысяч человек, но около 300 тысяч ещё остаются.
Около пяти тысяч мирных жителей Мариуполя погибли в результате боёв и обстрелов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на нового мэра города Константина Иващенко.
"Порядка пяти тысяч человек", — сказал он, отвечая на вопрос о жертвах среди мирного населения.
Иващенко отметил, что город покинули около 250 тысяч жителей. При этом, по его словам, порядка 300 тысяч ещё остаются в городе.
Ранее Иващенко заявил, что около 50–60 тысяч местных жителей находятся в подвалах. Кроме того, в городе сейчас нет электричества, не работает канализация. Также проводится строительная экспертиза, которая определит сроки восстановления населённого пункта.
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