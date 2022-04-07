Песков назвал недопущение третьей мировой войны целью "Операции Z"
Представитель Кремля отметил, что сейчас Россия осуществляет защиту от любой потенциальной угрозы подобного столкновения.
Одна из целей российской военной спецоперации на Украине заключается в предотвращении угрозы третьей мировой войны. В том числе это касается стран НАТО, обладающих ядерным оружием. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире британского телеканала Sky News.
"Представьте ситуацию, когда член НАТО, Украина, думая о возвращении Крыма, нападает на Россию и на российский Крым. Применяя статью 5 Устава НАТО, обладающим ядерным оружием странам НАТО придётся защищать Украину, могла бы быть третья мировая война. Что сейчас осуществляется — это защита нас от любой потенциальной угрозы такой войны", — сказал он.
Тем временем глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО как альянс не будет поставлять вооружение Украине. Данное решение является одним из тех, которые были согласованы на совещании министров государств – членов военного блока.
ТАСС / Михаил Метцель