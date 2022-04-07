Парламент Молдавии принял закон о запрете георгиевской ленты и символов Z и V

За их распространение или использование на собраниях и других массовых мероприятиях и прочую демонстрацию теперь гражданам грозит штраф в размере от 100 до 200 долларов, а юрлицам — до 400 долларов.

Парламент Молдавии запретил георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые российские военнослужащие используют в ходе проведения "Операции Z" на территории Украины. Соответствующее решение принято по инициативе фракции правящей партии "Действие и солидарность" (PAS). При этом депутаты оппозиционного блока "Коммунисты и социалисты" перед голосованием покинули заседание в знак протеста против принятия данных поправок.

"Запрет касается георгиевской ленты, которую носят на своей униформе российские солдаты на Украине. Символы Z и V также попадают под запрет", — сообщил в ходе брифинга один из авторов законодательных поправок — депутат Лилиан Карп.

Согласно принятому документу, за их распространение или использование на собраниях и других массовых мероприятиях и прочую демонстрацию граждане должны будут заплатить штраф в размере от 1800 до 3600 леев (от 100 до 200 долларов). Юридическим лицам же грозит штраф до 7200 леев (до 400 долларов).