Эксперт считает, что призывы "отменить русских как таковых" свидетельствуют лишь о нездоровых амбициях западных лидеров и их уверенности в том, что иная точка зрения не имеет права на существование.

Политолог Юрий Светов прокомментировал слова американского журналиста о том, что власти тратят куда больше времени на то, чтобы контролировать чужие слова и мысли, чем на попытки как-то улучшить ситуацию в стране. По мнению эксперта, это печальное явление.

"В какой-то мере — возвращение Средних веков, когда церковь диктовала в католических и протестантских странах, что и как делать. Даже как молиться: если ты пользовался не тем молитвенником Великобритании, который утверждён церковью, то тебя за это могли привлечь к уголовной ответственности", — отметил Светов в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Политолог добавил, что призывы наподобие "отменить русских как таковых" свидетельствуют о нездоровых амбициях западных лидеров и их уверенности в том, что другая точка зрения не имеет права на существование. По его словам, людей, которые этим занимаются, ждёт горькое разочарование.

Светов напомнил, что позиция США по произошедшему в городе Буче была растиражирована всеми СМИ, а когда New York Times написал о пытках российских пленных, то этого не заметили практически нигде.