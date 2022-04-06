Политолог Колчин констатировал провал попыток расколоть российское общество

По мнению собеседника Лайфа, недавнее исследование ВЦИОМа подтвердило, что в кризисных ситуациях большинство граждан готовы быть со своей страной и вместе противостоять несправедливости.

Масштабная русофобская информкампания западных СМИ, преступные инсценировки украинских служб, нарушения Киевом международного права объединили российское общество и привели к тому, что ВЦИОМ сейчас регистрирует рекордное число граждан, негативно настроенных по отношению к США, сказал Лайфу политолог, аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Пётр Колчин.

По его мнению, справедливость является одной из главных нравственных ценностей россиян. Действия Запада за последние несколько недель стали кульминационной точкой проявления несправедливости, поэтому они привели к историческому уровню консолидации общества в РФ, считает Колчин. Он напомнил, что результаты опросов ФОМ и ВЦИОМа также показывают наименьший уровень эмиграционных настроений среди населения за последние 20 лет. Более 88% жителей страны не хотят покидать родину. Политолог считает, что эти цифры говорят о том, что в кризисных ситуациях большинство граждан готовы быть со своей страной и вместе противостоять несправедливости.

"Консолидация россиян продемонстрировала провал попыток агентов иностранного влияния по расколу общества. Представители этих политических организаций одними из первых покинули Россию и теперь присоединяются к антироссийской кампании в Польше, Грузии, Израиле и Прибалтике. Являлись ли эти люди частью русской культуры и русского мира? Отрицательный ответ наглядно проиллюстрирован действиями и заявлениями этих персоналий", — сказал Колчин.