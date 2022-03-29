Верховная рада зарегистрировала законопроект о запрете символов Z, V и O

На Украине это будет трактоваться как поддержка "вооружённой агрессии" в адрес страны и наказываться ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет.

Верховная рада Украины во вторник зарегистрировала законопроект о запрете публичного использования, изготовления и распространения символов Z, V и O, использующихся в ходе российской спецоперации.

"Суть очень проста — запретить любое использование и пропаганду символики", — говорится в Telegram-канале украинского парламента.

Документ предусматривает уголовную ответственность в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на пять лет за изготовление, распространение, а также публичное использование указанных символов. На Украине это будет трактоваться как поддержка "вооружённой агрессии" в адрес страны.

