ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 марта 2022, 15:58

Верховная рада зарегистрировала законопроект о запрете символов Z, V и O

На Украине это будет трактоваться как поддержка "вооружённой агрессии" в адрес страны и наказываться ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет.

Верховная рада Украины во вторник зарегистрировала законопроект о запрете публичного использования, изготовления и распространения символов Z, V и O, использующихся в ходе российской спецоперации.

"Суть очень проста — запретить любое использование и пропаганду символики", говорится в Telegram-канале украинского парламента.

Документ предусматривает уголовную ответственность в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на пять лет за изготовление, распространение, а также публичное использование указанных символов. На Украине это будет трактоваться как поддержка "вооружённой агрессии" в адрес страны.


От V до Z: Для обозначения военной операции на Украине использовали древнерусскую азбуку
От V до Z: Для обозначения военной операции на Украине использовали древнерусскую азбуку

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество ввести наказание за использование буквы Z в качестве выражения поддержки России.

BannerImage

flickr / Петро Порошенко

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Верховная рада
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar