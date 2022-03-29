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Регион
Опубликовано 29 марта 2022, 15:51
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Под Мариуполем получил ранение корреспондент "Известий" Северьянов

Фото © "Известия"

Фото © "Известия"

Журналист находился в Донбассе практически с самого начала спецоперации РФ.

Корреспондент российского издания "Известия" Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем. Об этом говорится в сообщении газеты.

По данным СМИ, снайперская пуля попала журналисту в ногу, данные о его состоянии и обстоятельства ранения уточняются.

"Северьянов присылал свои репортажи с мест боевых действий и тыла, он находился в Донбассе практически с самого начала спецоперации РФ по защите жителей региона", — рассказали в "Известиях".

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А ранее в Минобороны рассказали про младшего сержанта Сергея Гузенкова, раненного в ходе спецоперации на Украине и перенёсшего операцию по удалению осколка из сердца. Военного прооперировали в госпитале имени Вишневского в подмосковном Красногорске, и он намерен вернуться в строй после реабилитации.

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Александра Вишнякова
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