Под Мариуполем получил ранение корреспондент "Известий" Северьянов
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Журналист находился в Донбассе практически с самого начала спецоперации РФ.
Корреспондент российского издания "Известия" Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем. Об этом говорится в сообщении газеты.
По данным СМИ, снайперская пуля попала журналисту в ногу, данные о его состоянии и обстоятельства ранения уточняются.
"Северьянов присылал свои репортажи с мест боевых действий и тыла, он находился в Донбассе практически с самого начала спецоперации РФ по защите жителей региона", — рассказали в "Известиях".
А ранее в Минобороны рассказали про младшего сержанта Сергея Гузенкова, раненного в ходе спецоперации на Украине и перенёсшего операцию по удалению осколка из сердца. Военного прооперировали в госпитале имени Вишневского в подмосковном Красногорске, и он намерен вернуться в строй после реабилитации.