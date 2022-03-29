Под Мариуполем получил ранение корреспондент "Известий" Северьянов

Журналист находился в Донбассе практически с самого начала спецоперации РФ.

Корреспондент российского издания "Известия" Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем. Об этом говорится в сообщении газеты.

По данным СМИ, снайперская пуля попала журналисту в ногу, данные о его состоянии и обстоятельства ранения уточняются.

"Северьянов присылал свои репортажи с мест боевых действий и тыла, он находился в Донбассе практически с самого начала спецоперации РФ по защите жителей региона", — рассказали в "Известиях".