Перенёсший операцию участник "Операции Z" намерен вернуться в строй после реабилитации

Врачи достали из сердца младшего сержанта, раненного на Украине, осколок, полученный в ходе миномётного обстрела позиций российских войск со стороны националистов Незалежной.

Младший сержант Сергей Гузенков, раненный в ходе спецоперации на Украине, намерен вернуться в строй после реабилитации. Военного прооперировали в госпитале имени Вишневского в подмосковном Красногорске, сообщает kp.ru.

"Из сердечной мышцы пациента был удалён трёхсантиметровый осколок, полученный в ходе миномётного обстрела позиций российских войск со стороны украинских националистов. Военнослужащий доставлен в госпиталь с проникающим слепым ранением в грудную клетку", — рассказал начальник кардиохирургического центра, заслуженный врач России Александр Лищук.

Доктора отмечают, что во время операции каждая секунда была на счету, так как осколок мог повредить предсердие. Благодаря их усилиям Гузенков вскоре пришёл в себя. Теперь после реабилитации он планирует вновь отправиться на службу.

"Спасибо доктору. Всем привет! Родным и близким передаю — не переживайте, со мной всё нормально. Планирую дальше вернуться, зажить и вернуться в строй", — сообщил боец.