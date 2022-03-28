Перенёсший операцию участник "Операции Z" намерен вернуться в строй после реабилитации
Кусок металла, который хирурги извлекли из сердца русского бойца. Фото © Минобороны РФ
Врачи достали из сердца младшего сержанта, раненного на Украине, осколок, полученный в ходе миномётного обстрела позиций российских войск со стороны националистов Незалежной.
Младший сержант Сергей Гузенков, раненный в ходе спецоперации на Украине, намерен вернуться в строй после реабилитации. Военного прооперировали в госпитале имени Вишневского в подмосковном Красногорске, сообщает kp.ru.
"Из сердечной мышцы пациента был удалён трёхсантиметровый осколок, полученный в ходе миномётного обстрела позиций российских войск со стороны украинских националистов. Военнослужащий доставлен в госпиталь с проникающим слепым ранением в грудную клетку", — рассказал начальник кардиохирургического центра, заслуженный врач России Александр Лищук.
Доктора отмечают, что во время операции каждая секунда была на счету, так как осколок мог повредить предсердие. Благодаря их усилиям Гузенков вскоре пришёл в себя. Теперь после реабилитации он планирует вновь отправиться на службу.
"Спасибо доктору. Всем привет! Родным и близким передаю — не переживайте, со мной всё нормально. Планирую дальше вернуться, зажить и вернуться в строй", — сообщил боец.
Ранее Лайф сообщал, что врачи продолжают лечить раненых в повреждённом здании больницы Мариуполя. В медучреждение привозят пострадавших с ранениями различной степени тяжести. По словам военных ДНР, людей и оперируют, и кладут в стационар на реабилитацию.