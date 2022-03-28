Басурин: У украинских силовиков заканчиваются боеприпасы
По словам представителя Народной милиции ДНР, интенсивность боевых действий в Мариуполе связана с выполнением задачи по обеспечению безопасности для жителей и сохранения инфраструктуры.
Большинство украинских военных складывают оружие из-за того, что у них заканчиваются боеприпасы. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Вроде бы сейчас количество боеприпасов начинает прилетать меньше. Я уже как-то говорил, что запас у них заканчивается", — сказал он.
Басурин также отметил, что силы ДНР на некоторых участках продвигаются быстрее, чем раньше. По его словам, интенсивность боевых действий в Мариуполе связана с "задачей обеспечения безопасности для жителей и сохранения инфраструктуры".
Ранее, 27 марта, в Народной милиции ДНР сообщили, что за день семь украинских военных сложили оружие. Все они перешли на сторону республики. Также сообщается, что с начала специальной военной "Операции Z" добровольно сдалось уже 405 военнослужащих ВСУ.