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Регион
Опубликовано 28 марта 2022, 07:48
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Басурин: У украинских силовиков заканчиваются боеприпасы

По словам представителя Народной милиции ДНР, интенсивность боевых действий в Мариуполе связана с выполнением задачи по обеспечению безопасности для жителей и сохранения инфраструктуры.

Большинство украинских военных складывают оружие из-за того, что у них заканчиваются боеприпасы. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Вроде бы сейчас количество боеприпасов начинает прилетать меньше. Я уже как-то говорил, что запас у них заканчивается", — сказал он.

Басурин также отметил, что силы ДНР на некоторых участках продвигаются быстрее, чем раньше. По его словам, интенсивность боевых действий в Мариуполе связана с "задачей обеспечения безопасности для жителей и сохранения инфраструктуры".

Пасечник: Операция по освобождению ЛНР от украинских националистов идёт по плану
Пасечник: Операция по освобождению ЛНР от украинских националистов идёт по плану

Ранее, 27 марта, в Народной милиции ДНР сообщили, что за день семь украинских военных сложили оружие. Все они перешли на сторону республики. Также сообщается, что с начала специальной военной "Операции Z" добровольно сдалось уже 405 военнослужащих ВСУ.

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Евгения Колесникова
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