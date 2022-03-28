Басурин: У украинских силовиков заканчиваются боеприпасы

По словам представителя Народной милиции ДНР, интенсивность боевых действий в Мариуполе связана с выполнением задачи по обеспечению безопасности для жителей и сохранения инфраструктуры.

Большинство украинских военных складывают оружие из-за того, что у них заканчиваются боеприпасы. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Вроде бы сейчас количество боеприпасов начинает прилетать меньше. Я уже как-то говорил, что запас у них заканчивается", — сказал он.

Басурин также отметил, что силы ДНР на некоторых участках продвигаются быстрее, чем раньше. По его словам, интенсивность боевых действий в Мариуполе связана с "задачей обеспечения безопасности для жителей и сохранения инфраструктуры".