По словам главы республики, перед бойцами поставлена задача полностью очистить территорию "от фашизма", чтобы затем участвовать вместе с ВС России в денацификации и демилитаризации Незалежной.

Военная операция по освобождению территории Луганской Народной Республики от украинских националистов идёт по плану. Об этом зарубежным журналистам рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Военная операция на сегодняшний день идёт по плану. Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке войск РФ заканчивают зачистку населённых пунктов Попасная и Рубежное", — уточнил Пасечник в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что бойцы ЛНР продолжают зачистку территории от ВСУ в районе Северодонецка, Лисичанска и Кременной. По словам главы республики, перед участниками военной операции поставлена задача полностью очистить ЛНР "от фашизма", чтобы затем участвовать вместе с ВС России в денацификации и демилитаризации Украины.