Пасечник: Подготовка к референдуму о вступлении в РФ сейчас не ведётся

Глава ЛНР подчеркнул, что позже жители республики будут иметь право "определить свою дальнейшую судьбу", хотя, по его словам, выбор уже был сделан в 2014 году в ходе "русской весны".

Власти Луганской Народной Республики на данный момент не ведут подготовку к проведению референдума о вступлении в состав Российской Федерации. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Каких-либо действий, направленных на проведение референдума на территории республики в ближайшее время, нами не осуществляется. Самая главная задача на сегодняшний день для руководства республики, для жителей нашей республики — это завершить войну. Освободить наши территории. Спасти наших жителей от фашизма", — отметил Пасечник.

Глава ЛНР подчеркнул, что в будущем жители республики будут иметь право "определить свою дальнейшую судьбу", хотя, по его словам, выбор уже был сделан в 2014 году в ходе "русской весны".

Ранее Пасечник заявил о том, что в ближайшее время в ЛНР может пройти референдум о вхождении в состав России. При этом каких-либо конкретных сроков глава республики называть не стал. Напомним, что российский лидер Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ЛНР и ДНР.