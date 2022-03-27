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Регион
Опубликовано 27 марта 2022, 17:04
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Пасечник: Подготовка к референдуму о вступлении в РФ сейчас не ведётся

Глава ЛНР подчеркнул, что позже жители республики будут иметь право "определить свою дальнейшую судьбу", хотя, по его словам, выбор уже был сделан в 2014 году в ходе "русской весны".

Власти Луганской Народной Республики на данный момент не ведут подготовку к проведению референдума о вступлении в состав Российской Федерации. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Каких-либо действий, направленных на проведение референдума на территории республики в ближайшее время, нами не осуществляется. Самая главная задача на сегодняшний день для руководства республики, для жителей нашей республики — это завершить войну. Освободить наши территории. Спасти наших жителей от фашизма", — отметил Пасечник.

Глава ЛНР подчеркнул, что в будущем жители республики будут иметь право "определить свою дальнейшую судьбу", хотя, по его словам, выбор уже был сделан в 2014 году в ходе "русской весны".

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Ранее Пасечник заявил о том, что в ближайшее время в ЛНР может пройти референдум о вхождении в состав России. При этом каких-либо конкретных сроков глава республики называть не стал. Напомним, что российский лидер Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе.

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ТАСС / Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ

Никита Осипов
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