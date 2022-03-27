Сенатор Климов рассказал, при каком условии ЛНР может стать частью РФ
Парламентарий напомнил, что жители республики должны сами решать своё будущее. Он подчеркнул, что до проведения референдума нет предмета для разговора.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, член Совета Федерации Андрей Климов объяснил в беседе с Лайфом, при каком условии ЛНР может стать частью РФ.
По его словам, в России существует Федеральный конституционный закон, на основании которого страна ранее приняла в свой состав Республику Крым и город Севастополь. В документе прописан процесс этой процедуры, всё остальное зависит от позиции обеих сторон.
"Поэтому говорить что-то до того, как сформулирована позиция граждан ЛНР, я бы не стал. Если будет референдум с чётким и конкретным результатом, будет предмет для разговора", — заявил собеседник Лайфа.
Климов добавил, что жители ЛНР вправе самостоятельно решать, как им лучше поступить в дальнейшем, однако он лично знает в республике многих людей, которые мечтают о том, чтобы регион вошёл в состав РФ.
"Но, для того чтобы нам начать какие-то процедуры в этой связи, необходимо чётко выраженное мнение не просто где-то на улице или в социальных сетях, а на основании референдума, проведённого должным образом", — заключил сенатор.
Напомним, в воскресенье глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о проведении на территории республики референдума о вхождении в состав России. При этом каких-либо конкретных сроков глава республики называть не стал. 21 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса.