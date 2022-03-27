Сенатор Климов рассказал, при каком условии ЛНР может стать частью РФ

Парламентарий напомнил, что жители республики должны сами решать своё будущее. Он подчеркнул, что до проведения референдума нет предмета для разговора.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, член Совета Федерации Андрей Климов объяснил в беседе с Лайфом, при каком условии ЛНР может стать частью РФ.

По его словам, в России существует Федеральный конституционный закон, на основании которого страна ранее приняла в свой состав Республику Крым и город Севастополь. В документе прописан процесс этой процедуры, всё остальное зависит от позиции обеих сторон.

"Поэтому говорить что-то до того, как сформулирована позиция граждан ЛНР, я бы не стал. Если будет референдум с чётким и конкретным результатом, будет предмет для разговора", — заявил собеседник Лайфа.

Климов добавил, что жители ЛНР вправе самостоятельно решать, как им лучше поступить в дальнейшем, однако он лично знает в республике многих людей, которые мечтают о том, чтобы регион вошёл в состав РФ.