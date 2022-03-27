Сенатор Клишас заявил, что ЛНР и ДНР имеют право принять решение о вступлении в состав РФ

Парламентарий подчеркнул, что Россия признала суверенитет республик Донбасса, теперь эти регионы действуют исходя из положений собственных конституций.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании ЛНР и ДНР суверенными, поэтому республики могут принять решение о вступлении в состав России, если это соответствует их конституциям. Таким мнением поделился в беседе с РИА "Новости" председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Россия признала суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. Органы власти этих республик вправе принимать любые решения в соответствии со своими конституциями", — заявил он, отвечая на вопрос, как Россия может отреагировать на положительный исход референдума.