Сенатор Клишас заявил, что ЛНР и ДНР имеют право принять решение о вступлении в состав РФ
Парламентарий подчеркнул, что Россия признала суверенитет республик Донбасса, теперь эти регионы действуют исходя из положений собственных конституций.
21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании ЛНР и ДНР суверенными, поэтому республики могут принять решение о вступлении в состав России, если это соответствует их конституциям. Таким мнением поделился в беседе с РИА "Новости" председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Россия признала суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. Органы власти этих республик вправе принимать любые решения в соответствии со своими конституциями", — заявил он, отвечая на вопрос, как Россия может отреагировать на положительный исход референдума.
Ранее в воскресенье глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о проведении на территории республики референдума о вхождении в состав России. При этом каких-либо конкретных сроков глава республики называть не стал. Напомним, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса.