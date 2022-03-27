Захарова назвала дьявольским планом биологическую активность властей США на Украине

Официальный представитель МИД попыталась восстановить хронологию соответствующих действий Вашингтона в Незалежной. Но список, отметила она, "не претендует на всеобъемлемость".

Военно-биологическая активность американских властей на территории Украины является дьявольским планом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале.

"Слишком много лакун в этом поистине дьявольском плане, которые только предстоит заполнить", — написала она, говоря о степени вовлечённости политических элит США в военно-биологическую активность в Незалежной.

Захарова также перечислила даты и соответствующие действия Вашингтона. Начало списка датируется 1991 годом, когда Штаты запустили программу Нанна – Лугара для стран бывшего СССР. Закончился перечень 8 марта 2022 года. В этот день замгоссекретаря Америки Виктория Нуланд "открыто признала наличие сотрудничества между США и Украиной по патогенам". Захарова отметила, что хронологию собрала из данных, доступных в открытых источниках. Однако перечень "не претендует на всеобъемлемость".