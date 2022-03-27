Вучич назвал несправедливыми требования Запада к Сербии ввести санкции против России

Президент отметил, что Белград придерживается принципов международного права и одинаково "третирует нападение на Сербию" и события на Украине в формально правовом смысле.

Требования Запада к Сербии поддержать санкции против России несправедливы. Об этом заявил президент страны Александр Вучич в эфире телеканала 1prva. Глава государства пояснил, что страна суверенна, она не является членом Евросоюза.

"Вы (Запад. — Прим. Лайфа) не ввели против РФ санкции на газ и нефть, это вам не нравится, на это не хотите ввести санкции? Это логично и разумно, да, зато хотите решать за суверенную страну, которую не приняли в ЕС и даже не открыли главу 31-й переговорной платформы, какие санкции она будет поддерживать", — высказался Вучич.

Он подчеркнул, что у страны есть опыт агрессии со стороны НАТО в 1999 году, которого у многих нет. Президент отметил, что Белград придерживается принципов международного права и одинаково "третирует нападение на Сербию" и события на Украине в формально правовом смысле.

Ранее Лайф писал, что Вучич связал с соображениями морали отказ Сербии ввести санкции против России. Политик считает, что Белград принял самое верное решение, которое соответствует национальным, государственным и экономическим интересам страны.