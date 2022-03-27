Украинские военные атаковали железнодорожный вокзал в Иловайске

При обстреле они повредили здание, а также депо и инфраструктуру. Сейчас там ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Украинские войска атаковали железнодорожный вокзал, находящийся в населённом пункте Иловайск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР в телеграм-канале.

"ВФУ атаковали ж/д вокзал в Иловайске. В результате обстрела повреждены здание вокзала, депо и инфраструктура", — говорится в сообщении.

Там также отметили, что движение железнодорожного транспорта не остановлено. Сейчас там ведутся ремонтно-восстановительные работы.