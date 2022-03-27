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Опубликовано 27 марта 2022, 09:27
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Украинские военные атаковали железнодорожный вокзал в Иловайске

При обстреле они повредили здание, а также депо и инфраструктуру. Сейчас там ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Украинские войска атаковали железнодорожный вокзал, находящийся в населённом пункте Иловайск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР в телеграм-канале.

"ВФУ атаковали ж/д вокзал в Иловайске. В результате обстрела повреждены здание вокзала, депо и инфраструктура", — говорится в сообщении.

Там также отметили, что движение железнодорожного транспорта не остановлено. Сейчас там ведутся ремонтно-восстановительные работы.

СЦКК сообщил о 20 раненых жителях ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
СЦКК сообщил о 20 раненых жителях ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ

Ранее Лайф писал, что мирный житель погиб в результате обстрела Иловайска со стороны украинских силовиков. Также повреждены домостроения на улицах Степной, Комсомольской, Артёма. Жителям ДНР не следует выходить из дома без лишней надобности, а также покидать убежище во время обстрела.

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Getty Images / Anastasia Vlasova

Евгения Колесникова
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