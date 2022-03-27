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Опубликовано 27 марта 2022, 17:43
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Народная милиция ДНР: За день семь украинских бойцов сложили оружие

Все они перешли на сторону республики. Также сообщается, что с начала специальной военной "Операции Z" добровольно сдались уже 405 военнослужащих ВСУ.

В течение дня семь представителей украинской 54-й механизированной бригады добровольно сложили оружие, перейдя на сторону бойцов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

"Семеро военнослужащих 54-й механизированной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

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В Народной милиции подчеркнули, что с начала "Операции Z" добровольно на сторону ДНР перешли 405 украинских военнослужащих.

Ранее в ДНР рассказали о подготовке ВСУ к боям в Мариуполе. Сообщается, что ещё с 22 февраля, до начала "Операции Z", людей начали выгонять из квартир, организовывая в них боевые точки. А потом мирных жителей цинично использовали как живой щит.

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ТАСС / Николай Тришин

Наталья Исакова
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