Народная милиция ДНР: За день семь украинских бойцов сложили оружие

Все они перешли на сторону республики. Также сообщается, что с начала специальной военной "Операции Z" добровольно сдались уже 405 военнослужащих ВСУ.

В течение дня семь представителей украинской 54-й механизированной бригады добровольно сложили оружие, перейдя на сторону бойцов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

"Семеро военнослужащих 54-й механизированной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В Народной милиции подчеркнули, что с начала "Операции Z" добровольно на сторону ДНР перешли 405 украинских военнослужащих.