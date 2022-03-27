Народная милиция ДНР: За день семь украинских бойцов сложили оружие
Все они перешли на сторону республики. Также сообщается, что с начала специальной военной "Операции Z" добровольно сдались уже 405 военнослужащих ВСУ.
В течение дня семь представителей украинской 54-й механизированной бригады добровольно сложили оружие, перейдя на сторону бойцов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
"Семеро военнослужащих 54-й механизированной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
В Народной милиции подчеркнули, что с начала "Операции Z" добровольно на сторону ДНР перешли 405 украинских военнослужащих.
Ранее в ДНР рассказали о подготовке ВСУ к боям в Мариуполе. Сообщается, что ещё с 22 февраля, до начала "Операции Z", людей начали выгонять из квартир, организовывая в них боевые точки. А потом мирных жителей цинично использовали как живой щит.
ТАСС / Николай Тришин