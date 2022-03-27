В ДНР рассказали о подготовке ВСУ к боям в Мариуполе

Сообщается, что ещё с 22 февраля, до начала "Операции Z", людей начали выгонять из квартир, организовывая в них боевые точки. А потом мирных жителей цинично использовали как живой щит.

Подразделения ВСУ изначально планировали развернуть боевые действия в черте города Мариуполя. Об этом в телеграм-канале сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

"Исходя из услышанного и увиденного, я могу сделать однозначный вывод: Вооружённые силы Украины и нацбаты намеренно укреплялись в жилых кварталах, понимая, к каким последствиям это приведёт. Людей цинично использовали как живой щит", — написала она.

Морозова подчеркнула, что при этом выгонять людей из квартир и организовывать в них огневые точки начали ещё с 22 февраля — до начала "Операции Z". Она добавила, что этим беспрецедентным военным преступлениям Украины должна быть дана должная оценка.