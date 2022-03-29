"В чём проблема?": Валуев поддержал включение крымских клубов в РПЛ
Сейчас крымские футбольные команды выступают в местной лиге.
Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что клубам из Крыма следует разрешить выступление в чемпионате России по футболу. Об этом сообщает "РБ Спорт".
"Давно пора. Крым — это Россия. Не вижу причин, чтобы быть против этого. В чём проблема?" — сказал Валуев.
Ранее генеральный директор клуба "Севастополь" Валерий Чалый заявил о намерении обратиться в РФС с просьбой рассмотреть возможность включения крымских команд в состав РПЛ.
Сейчас клубы из Крыма играют в местной лиге. Она входит в состав Крымского футбольного союза.
ТАСС / Новодережкин Антон