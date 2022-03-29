Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 марта 2022, 18:40

"В чём проблема?": Валуев поддержал включение крымских клубов в РПЛ

Сейчас крымские футбольные команды выступают в местной лиге.

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что клубам из Крыма следует разрешить выступление в чемпионате России по футболу. Об этом сообщает "РБ Спорт".

"Давно пора. Крым — это Россия. Не вижу причин, чтобы быть против этого. В чём проблема?" — сказал Валуев.

Ранее генеральный директор клуба "Севастополь" Валерий Чалый заявил о намерении обратиться в РФС с просьбой рассмотреть возможность включения крымских команд в состав РПЛ.

Испанская Ла Лига пририсовала Крым Украине по требованию Киева
Испанская Ла Лига пририсовала Крым Украине по требованию Киева

Сейчас клубы из Крыма играют в местной лиге. Она входит в состав Крымского футбольного союза.

BannerImage

ТАСС / Новодережкин Антон

Роман Фейгин
  • Новости
  • рпл
  • Николай Валуев
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar