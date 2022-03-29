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Опубликовано 29 марта 2022, 10:39
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Глава МИД Украины призвал запретить букву Z

Фото © Instagram / mil_ru

Фото © Instagram / mil_ru

Этот символ нанесён на российскую военную технику, участвующую в спецоперации по защите Донбасса.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество ввести наказание за использование буквы Z в качестве выражения поддержки России.

"Я призываю все государства ввести уголовную ответственность за использование символа Z", — написал Кулеба в "Твиттере".

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Буква Z нанесена на российскую военную технику, участвующую в спецоперации на Украине. Этот знак стал неофициальным символом поддержки действий РФ. Многие водители по всей стране наклеивают его на свои авто, люди рисуют его на зданиях и окнах, выстраивают дроны в виде буквы Z. А ранее в Минобороны предложили варианты расшифровки символов, нанесённых на военную технику: Z — "За победу", V — "Сила V (в) правде" или "Задача будет выполнена". Правда, это не официальные варианты.

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Александра Вишнякова
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