Глава МИД Украины призвал запретить букву Z

Буква Z нанесена на российскую военную технику, участвующую в спецоперации на Украине. Этот знак стал неофициальным символом поддержки действий РФ. Многие водители по всей стране наклеивают его на свои авто, люди рисуют его на зданиях и окнах, выстраивают дроны в виде буквы Z. А ранее в Минобороны предложили варианты расшифровки символов, нанесённых на военную технику: Z — "За победу", V — "Сила V (в) правде" или "Задача будет выполнена". Правда, это не официальные варианты.