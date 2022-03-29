Кремль не располагает данными о пропаже журналистов на занятых ВС РФ территориях Украины

Там заметили, что CNN в настоящее время вряд ли можно считать объективным источником информации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает данными о случаях пропажи журналистов, общественных деятелей или ареста чиновников в городах Украины, находящихся под контролем войск РФ.

"К нам никто не обращался, мы такой информацией не располагаем", — сказал он журналистам, комментируя соответствующую новость CNN.

Сам материал представитель Кремля тоже не видел, но обещал ознакомиться с ним. При этом Песков напомнил, что телеканал CNN в настоящее время "вряд ли можно назвать объективным источником информации, потому что она однобока".