Кремль не располагает данными о пропаже журналистов на занятых ВС РФ территориях Украины
Там заметили, что CNN в настоящее время вряд ли можно считать объективным источником информации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает данными о случаях пропажи журналистов, общественных деятелей или ареста чиновников в городах Украины, находящихся под контролем войск РФ.
"К нам никто не обращался, мы такой информацией не располагаем", — сказал он журналистам, комментируя соответствующую новость CNN.
Сам материал представитель Кремля тоже не видел, но обещал ознакомиться с ним. При этом Песков напомнил, что телеканал CNN в настоящее время "вряд ли можно назвать объективным источником информации, потому что она однобока".
А ранее Песков заявлял, что все причастные к пыткам военнопленных РФ на Украине должны понести наказание. Так представитель Кремля отреагировал на видео жестокого обращения украинских националистов с военными РФ.
ТАСС / Михаил Терещенко